Tarihi binanın üzerinde ağaç yetişti

Binanın duvarları ve bacasında filizlenip büyüyen ağaçlar, görenleri şaşırtırken, ağaç köklerinin duvar içlerine ilerlemesi binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Kentin tarihi kimliğini yansıtan önemli binalarından biri olan bu özel mülk, sahipsizlikten dolayı bakımsızlığa terk edilmiş durumda. Sahiplerin duyarsızlığı nedeniyle herhangi bir restorasyon veya koruma çalışması yapılamıyor, bu da binanın durumunu daha da kötüleştiriyor.

Tarihi binanın duvarlarında yer alan motiflerin zarar gördüğü, camlarının kırıldığı ve arka duvarlarının bir kısmının yıkıldığı belirtiliyor. Binada birkaç kez yangın çıktığı da rapor edilmiş. Çatısının ve tahta bölümlerinin bir kısmının da yangında zarar gördüğü ifade ediliyor. Ne yazık ki, binanın geleceği hakkında net bir bilgi bulunmamakta.

Vatandaşlar, Baltık mimarisi özellikleri taşıyan bu tarihi binanın üzerinde yetişen ağaçlardan arındırılmasını ve biran evvel koruma altına alınmasını talep ediyor. Yetkililerin binanın sahipleriyle irtibata geçerek bu önlemleri alması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Valilik Hizmet Binası'nın sadece 150-200 metre aşağısında bulunan bu tarihi binanın ağaçların etkisinden kurtarılması için acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Aksi halde, ağaç köklerinin duvarlara verdiği zarar nedeniyle tarihi yapı kaybolabilir.