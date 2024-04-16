Tarihi borsa binasında yangın. Kule ucu çöktü

Kaynak: AA
Tarihi borsa binasında yangın. Kule ucu çöktü
Kopenhag’da 17. yüzyıldan kalma eski borsa binası "Borsen"de yangın çıktı. Yangında binanın kule ucu çöktü.

Danimarka basının yer alan haberlere göre, Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsa binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yangında, 17. yüzyılda inşa edilen binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü. Polis ekipleri, halka açık olmayan ancak zaman zaman gala yemekleri ve konferans gibi etkinliklerin düzenlendiği binanın bulunduğu sokağı kapattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

YARALANAN OLMADI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, tarihi binanın yanı sıra parlamento da dahil etraftaki binalarda bulunanları tahliye etti. Yangında yaralanan olmadı.

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