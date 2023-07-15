Tarihi çarşının çatısındaki kurşunlar çalındı

Bursa tarihi Kapalı Çarşı’nın bir bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı’nın çatısını kaplayan kurşunların bir kısmı çalındı.

KAYNAK: İHA
Tarihi çarşının çatısındaki kurşunlar çalındı

İHA'nın haberine göre, Bursa Tarihi Hanlar ve Kapalı Çarşı’nın 86 dükkanlık bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşı’sı hırsızların hedefi oldu.

Çarşının çatısını kaplayan kurşunlar hırsızlar tarafından çalındı. Çarşı esnafları hırsızlara tepki gösterdi.
Bir esnaf, “Tarihimize sahip çıkan insanlar gittikçe azalıyor. Daha önce tarihi camimizin kabloları çalınmıştı. Şimdi de Yorgancılar Çarşısı’nda kurşunlar alınmış. Hırsızlar bunlara bile tenezzül ediyorlar. Bunlar hırsızlık bağımlısı mı, madde bağımlısı mı biz buna anlam veremiyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, çatıdan çalınan kurşunlar dron ile de görüntülendi.

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