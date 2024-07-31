Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Sinop'ta emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına darbe

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 33 parça tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda, 13 adet sikke, 5 adet madalyon, 14 adet obje ve 1 adet bronz yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

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