Tarihi eser kaçakçılarına darbe. Onlarca gözaltı

Bakan Yerlikaya tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen Define-1 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda ülkemize ait tarihi eserleri kaçak kazılar ile elde ederek yurt dışında yer alan müzayede evlerinde satarak yasa dışı kazanç sağlayan suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şahıs yakalandı.
Pazarlamacı olarak tabir edilen kişilerin banka hesaplarına 72 milyon lira değerinde para gönderildiği ortaya çıkarken operasyonlar sonucunda 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, 1