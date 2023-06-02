Tarihi eser kaçakçılarının deposuna baskın

İstanbul Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda; han, köşk, tekke, zaviye ve konutlardan çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli çok sayıda ahşap kapı, tavan göbeği ve hayvan başları ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarının deposuna baskın

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te yeni bir tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” ve “5607 SKM” suçları çereçesinde yürütülen çalışmalarda, dün ilçeye bağlı bir depoya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda ticareti yasak olan, çoğu köşkler ve sosyal binalar ile mevlevi tarikatlarından çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, han, tekke ve zaviyelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli olan 12 ahşap kapı, konut ve ticarethanelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 11 ahşap kapı, kalem işi ve el işçiliğiyle süslemeli 27 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 5 ahşap tavan göbeği, 5 ahşap sütun, 5 ahşap sütun başlığı, içi doldurulmuş 2 Karaca trofesi, 3 fil dili süslemeli boynuz ile 1 fildişi tespih ele geçirildi. Söz konusu eserlerin yurtdışına kaçırılmak istendiği, ancak kaçakçıların buna fırsat bulamadan yakalandığı kaydedildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. Diğer yandan ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki çalıntı kapıların Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne, hayvan başları ile fildişi işlemelerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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