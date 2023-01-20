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Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

Eskişehir’de tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:18
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Tarihi eser kaçakçısının evine operasyon

Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin evinden cephanelik çıktı
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Eskişehir’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde el bombası, boş uçaksavar mermisi, uzun namlulu silah mermisi ve top güllesi gibi tehlikeli maddeler ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu mahallesinde ikamet eden bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tehlikeli madde bulundurduğu bilgisi alındı. KOM ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şahsın ilçe merkezi ve Satılmışoğlu Mahallesi’ndeki ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 2 adet savunma tipi el bombası, 40 adet dolu uzun namlulu silah fişeği, 2 adet barutsuz uçaksavar fişeği, 1 adet 17 santimetre çapında dolu fişek, 13 adet dolu kısa namlulu silah fişeği, 65 adet boş kovan, 1 adet top güllesi, 5 adet hançer, 1 adet metal dedektörü, 6 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet mekanizmalı eski tip namlu ele geçirildi.

C. Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet’ ve ‘2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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