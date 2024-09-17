Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Jandarmanın bir eve düzenlediği baskında tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ekipler, il merkezinde E.C. isimli şahsın uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığına dair istihbarat aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, E.C.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 36 parça tarihi eser niteliğinde obje, 20 kök kenevir bitkisi, 19 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan E.C. hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü ve hakkında yasal süreç başlatıldı.

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