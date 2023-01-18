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Yaşlı kadın tarihi geçmiş ürünleri çöpe atılacakken zorla aldı. Seni bu hale düşürenler utansın

Her geçen gün daha sarsıcı bir hal alan ekonomik kriz vatandaşı yürek burkan çözümler aramaya itiyor. Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde çöpte yiyecek arayan yaşlı bir kadının çöpe atılmak üzere olan tarihi geçmiş ürünleri alarak uzaklaştığı görüldü.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:30
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Tarihi geçmiş ürünleri yaşlı kadın çöpe atacakken zorla kaptı

Yaşlı kadın tarihi geçmiş ürünleri çöpe atılacakken zorla aldı. Seni bu hale düşürenler utansın
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Günden güne daha sarsıcı bir hal alan ekonomik kriz ve yükselen enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise söz konusu durumu bir kez daha ortaya koydu.

Görüntüde yaşlı bir kadının bir çöp kutusunun içinden yiyecek ararken bir market çalışanının çöp kutusu kenarına tarihi geçmiş ürünleri getirdiğini gördü.

Çöp kutusunu karıştırmayı bırakan yaşlı kadın market çalışanının eline yönelerek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almaya çalıştı.

Market çalışanı kadının almasına izin vermese de yaşlı kadın poşeti çalışanın elinden alarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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