Yaşlı kadın tarihi geçmiş ürünleri çöpe atılacakken zorla aldı. Seni bu hale düşürenler utansın

Günden güne daha sarsıcı bir hal alan ekonomik kriz ve yükselen enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise söz konusu durumu bir kez daha ortaya koydu.

Görüntüde yaşlı bir kadının bir çöp kutusunun içinden yiyecek ararken bir market çalışanının çöp kutusu kenarına tarihi geçmiş ürünleri getirdiğini gördü.

Çöp kutusunu karıştırmayı bırakan yaşlı kadın market çalışanının eline yönelerek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almaya çalıştı.

Market çalışanı kadının almasına izin vermese de yaşlı kadın poşeti çalışanın elinden alarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.