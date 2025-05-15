Tarihi kalede kazı yapanlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarihi kalede kazı yapanlar yakalandı

Kars Kalesi’nde kaçak kazı yapan 6 defineci, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sit alanında yapılan operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Kars Kalesi bölgesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan KOM ekipleri, definecilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan operasyonda sit alanı içerisinde bulunan kale bölgesinde kaçak kazı yapan İ.P. (57), B.A. (51), M.A. (36), Ö.A. (29), A.B. (28) ve A.B. (24) kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KOM ekiplerince yapılan detaylar aramada çok sayıda kazı malzemesine ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 6 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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