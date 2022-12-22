Tarihi kentler Birliği Bodrdum'da bir araya geliyor

ANKA'da yer alan habere göre, antik çağdan günümüze Leleg, Karia, Dor, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetleri barındıran ve bu uygarlıkların kalıntıları ile eşsiz bir kültürel mirasa sahip olan Bodrum’da etkinlikler devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, üyesi olduğu ve hibe fonlar kapsamında bütüncül çalışmalar yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği’nin 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde Ramada Resort by Wyndham Bodrum Otel’de gerçekleştirilecek Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yapacak.

Program, 24 Aralık Cumartesi günü saat 09.30’da Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılış konuşmaları ile başlayacak. Daha sonra, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gerçekleştireceği sunum ve “Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak: Arkeolojik Alanlar ve Kırsal Miras” konulu panel ile sürecek. Üye belediyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek program kapsamında Bodrum ve bölgesi için “Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak” konu başlığı belirlendi.



Ayrıca, programının yapılacağı otelin fuaye alanında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu el sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri Gülizar Çelebik ile Canan Kork Çiftçi’nin hazırladığı “Kültürel Miras” sergisi gerçekleştirilecek.

