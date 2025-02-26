Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıkan yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Ahşap yapının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.