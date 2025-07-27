Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı: Bartholomeos’un ayini Bozcaada’yı buluşturdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde iki yıl önce restorasyona giren tarihi Meryem Ana Kilisesi, yeniden ibadete açıldı. Açılış ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Bozcaada’nın simgelerinden, 1869’dan beri Rum Ortodoks cemaatinin ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi’nde (Kimisis Teodoku Kilisesi), iki yıl önce başlayan restorasyon tamamlandı.

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Dün, kilisenin açılış töreni yapıldı. Törene, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Lideri ve Milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Nea Smyrni Belediye Başkanı Georgios Koutelakis, Tenedos Derneği Başkanı Panos Okumisis ve Nea Tenedos Derneği Başkanı Dimitriou Michalis katıldı.

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Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada’dan gelen çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi törendeydi.

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Kilisenin restorasyonunu tek başına finanse eden Yunan armatör Thanasis Martinos da törende yer aldı. Ayinde dua eden Martinos’a teşekkür plaketi sunuldu.

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Tarihi kilisenin açılışından sonra ayin yapıldı.

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Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar okundu, ilahiler söylendi, katılımcılar mum yakıp dilek tuttu.

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