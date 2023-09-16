Tarihi surların restorasyonu devam ediyor

Diyarbakır Surları'nın restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için 3 yıl önce başlayan çalışmalar etap etap ilerliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince (DBB) yapılan ihalelerin ardından yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu bilim komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan danışma kurulunca titizlikle kontrol ediliyor. 8 etabın ihalesinin yapıldığı çalışmalarda, bugüne ulaşan 98 burçtan 70'inin restorasyonu tamamlandı.

DBB Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, Diyarbakır Surları'nın hem ülke hem de dünya için kıymetli bir eser olduğunu söyledi.

Surların, Çin Seddi'nden sonra en görkemli tarihi eserlerden biri olduğuna işaret eden Çiftçi, bu eserin gelecek nesillere taşınması ve turizme kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Restorasyon sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesinin 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon süreci aslında son 300 yılda yapılan en büyük restorasyon süreci. Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon süreci. Daha önce Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan ve tamamlanan 17 burç vardı. 53 burç da ilk 8 etap kapsamında ihale edildi. Dolayısıyla 70 burç restorasyon sürecinden geçmiş oldu. Toplamda ayakta kalan ve bize ulaşan 98 burç var. 28 burcun da önümüzdeki süreçlerde ihale edilmesiyle surların tamamı restore edilmiş olacak." diye konuştu.

Çiftçi, Saraykapı ile Keçi Burcu arasında kalan alanın surların en çok tahrip edilen bölümü olduğunu belirterek, 6. ve 7. etap kapsamında ihalesi yapılan bu alanın restore edilmesiyle surda bütünlüğün sağlanmış olacağını aktardı.

"Diyarbakır Surlarını oluşturan kalkan balığının tam şekliyle ortaya çıkması sağlanacak. Surun tamamının üzerinde gezilebilecek. Surların aydınlatma projelerini de yaptık. Gece de gökyüzünden görülebilecek şekilde bir çalışma yürütülüyor" diyen Çiftçi, çalışmalar tamamlandığında bu eseri tekrar dünyaya kazandırmış olacaklarını ifade etti.

Çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü belirten Çiftçi, projeye uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Çok güzel bir işçilik, sanat var. Büyük bir hassasiyet ve gayretle çalışmalar yapılıyor. Yapılan bütün çalışmalar koruma kurullarından izin alınarak, bilim heyetinin kontrolünde yapılıyor. Bu hassasiyet nedeniyle çalışmalar uzun zaman alıyor. Her bir etap ihale için 500 gün süre veriliyor. 2 veya 2,5 yıl içinde restorasyonun bitirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, sur içindeki burçların fonksiyonlandırılmasıyla ilgili 27 burcun idarelerine teslim edildiğini aktararak, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Valiliğimiz koordinasyonunda burçların turizm endeksli fonksiyonlandırılması noktasında bir çalışma var. Bittiğinde surlar hem ayağa kalkmış olacak hem de surların içerisinde yaşam olacak. Bu eseri dünyada herkes gelip görmek isteyecek." sözlerine yer verdi.