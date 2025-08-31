Tarihi sütunlar gün yüzüne çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarihi sütunlar gün yüzüne çıktı

İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

Bursa'da, çekilmeye devam eden İznik Gölü'nün Orhangazi sahili kıyısında vatandaş tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu. Yüzmek için suya giren vatandaş, suların çekildiği noktada çok sayıda büyük boyutta bir taş olduğunu fark etti. Suyun içindeki sütun başlıklarını inceleyen vatandaş üzerinde işlemeler olduğunu fark edince durumu İznik Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye giden Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o noktaya giderek güvenlik önlemi aldı. Suyun içinde bulunan sütun başlıklarının hangi tarihe ait olduğu yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

aw528463-03.jpg

Son Haberler
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret