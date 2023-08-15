Tarihi yapıları bazaltla yeniden yaratıyor

Diyarbakır'da yaşayan ve asıl mesleği oto tamirciliği olan Gündoğar, 1984 yılında hobi olarak başladığı taş oymacılığında zamanla ustalaştı.

İlk olarak taştan cami maketi yapan Gündoğar, oto tamircisi olarak çalıştığı yıllarda ilçedeki tarihi kervansarayın orta büyüklükte bir maketini tamamladı.

Dönemin belediye başkanının tesadüfen gördüğü maketi çok beğenmesi üzerine Gündoğar, belediye başkanından aldığı iş teklifini kabul etti.

Gündoğar, 1995 yılında ilk profesyonel çalışmasına başlayarak, tarihi Sur ilçesinin maketini 55 metrekarelik alana sığdırdı.

Büyük bir sabırla 2014 yılında Gündoğar'ın tamamladığı maket, ilçenin Keçiburcu mevkisinde belediye tarafından tahsis edilen alanda sergileniyor.

Gündoğar, 8 yıl önce de Karacadağ bölgesinden getirilen bazalt taşlarından, ilçedeki tarihi eserlerin maketini yapmaya başladı.

Sur ilçesi maketinin 10 katı büyüklüğünde olacak yeni maketteki tarihi surların ve burçların minyatürünü bitiren Gündoğar, daha sonra ilçenin diğer tarihi eserleri üzerinde çalışacak.

Fesih Gündoğar, AA muhabirine, yeni maketin sergilenmesi için en az 8 dönümlük bir alana ihtiyaç olduğunu söyledi.

İlkokul mezunu olduğunu, çocukluğundan bu yana resme ilgi duyduğunu dile getiren Gündoğar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını, bugüne kadar yüzlerce maket yaptığını belirtti.

İlk yaptığı maketin yıllarca sürdüğünü, yeni maketin çalışmasına da 8 yıl önce başladığını dile getiren Gündoğar, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmak için sabır, hayal gücü, el becerisi, teknik ve matematik lazım. Yaptığım eserler tarihi yerlerin gerçek büyüklüğünün 25 katı küçük. Bu çalışma tamamlandığında tarihi eserlerin içerisinde rahatça gezilebilir. İlk yaptığım maketin 10 katı daha büyük olacak. Sur ve burçlardan sonra cami, kilise, hamam ve bazı tarihi evlerin yapımına başlayacağım. Bütün tarihi ilçeyi yapmaya ömür yetmez."

Asıl amacının Diyarbakır'ı tanıtmak olduğunu dile getiren Gündoğar, maketi bitirerek sergilemek istediğini anlattı.

Maketini yaptığı burçların her birinin 400 ile 1,5 ton arasında değişen ağırlıkta olduğunu ifade eden Gündoğar, "Sadece yaptığım bir burçta yaklaşık 6 bin 600 taş kullandım. Görünce insanlar çok beğeniyor, zamanla içinde bir atölye yaparak eğitim vermeyi düşünüyorum." dedi.

Bu maketin dışında Diyarbakır'ın tarihi yapılarını simgeleyen 70 çeşit hediyelik ürünler de yaptığını belirten Gündoğar, kenti ziyarete gelen turistlerin aldıkları hediyelikler sayesinde Diyarbakır'ın tanıtımını yaptıklarını sözlerine ekledi.



