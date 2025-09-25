Tarihi zirvede dikkat çeken rozet detayı! Trump ne mesaj vermek istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmede bir detay dikkatlerden kaçmadı. Trump'ın yakasındaki F-35 rozeti taktığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan arasındaki tarihi zirve sona erdi. Görüşme tam olarak 2 saat 18 dakika sürdü.

Görüşmenin ana maddelerinden birisi de F-35'ler konusuydu.

"F-35 KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ"

Trump, kendisine yöneltilen F-35 sorusuna, Türkiye'ye yeşil ışık yakan bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. : İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.

TRUMP'TAN ERDOĞAN F-35 MESAJI

İki lider basınla birlikte konuşmak üzere misafir odasına oturdu.

Görüşme esnasında ABD Başkanı'nın yakasındaki rozet ise dikkat çekti.

ic-resim.jpg

gggg-250920257f7d343e.jpg

Trump, ABD bayrağının yanına 'F-35' rozeti de taktı.

