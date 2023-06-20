Tarihin en büyük uçak anlaşması tamamlandı

Editör: Sami Gürel

Fransız havacılık devi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomik Hint havayolu şirketi IndiGo'nun 2030 ile 2035 yılları arasında teslim edilmek üzere 500 adet A320 uçağı siparişi verdiğini duyurdu.

Airbus (EADSY) yaptığı açıklamada, anlaşmanın "ticari havacılık tarihindeki en büyük tek satın alma anlaşması rekorunu" kırdığını ve IndiGo'nun sipariş ettiği toplam Airbus (EADSY) uçak sayısını 1.330'a çıkardığını söyledi.

2006 yılında kurulan IndiGo, pazar payına göre Hindistan'ın en büyük havayolu şirketiyken, geçen mali yılda 86 milyon yolcu transferi sağladı.