Tarihin en büyük uçak anlaşması tamamlandı

Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı.

Tarihin en büyük uçak anlaşması tamamlandı

Editör: Sami Gürel

Fransız havacılık devi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomik Hint havayolu şirketi IndiGo'nun 2030 ile 2035 yılları arasında teslim edilmek üzere 500 adet A320 uçağı siparişi verdiğini duyurdu.

Airbus (EADSY) yaptığı açıklamada, anlaşmanın "ticari havacılık tarihindeki en büyük tek satın alma anlaşması rekorunu" kırdığını ve IndiGo'nun sipariş ettiği toplam Airbus (EADSY) uçak sayısını 1.330'a çıkardığını söyledi.

2006 yılında kurulan IndiGo, pazar payına göre Hindistan'ın en büyük havayolu şirketiyken, geçen mali yılda 86 milyon yolcu transferi sağladı.

Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Son Haberler
Diyetisyenden kurban eti uyarısı: Bekletmeyin Sağlık
Diyetisyenden kurban eti uyarısı: Bekletmeyin
Yolsuzluk haberi yaptığı için belediye başkanının dövdürdüğü gazeteci yeni bombayı patlattı Güncel
Yolsuzluk haberi yaptığı için belediye başkanının dövdürdüğü gazeteci yeni bombayı patlattı
Küle dönen orman yeni teknikle yeşerdi Güncel
Küle dönen orman yeni teknikle yeşerdi
Botoks sonrası ölüm davası: Doktora istenen ceza belli oldu Güncel
Botoks sonrası ölüm davası: Doktora istenen ceza belli oldu
Gazeteci kurşunlayan kişi yakalandı Güncel
Gazeteci kurşunlayan kişi yakalandı
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi öldü Dünya
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi öldü
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız Ekonomi
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız