Tarık Akan'ın mezarındaki sır ortaya çıktı

Oynadığı rollerle, canlandırdığı karakterlerle zihnimizde yer eden, Türk milletinin yetiştirdiği büyük değerlerden biri olan usta sanatçı Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 8 yıl geçti ancak hala bıraktığı eserleri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Bıraktığı onlarca film ve dizi eserinin yanında usta sanatçının mezarı da takdir edilmeye değer.

TARIK AKAN'IN MEZARI NEDEN BETON?

Yıllarca ateist olarak anılan ve gömülmek istemediğini dile getirdiği iddia edilen, küllerinin yakılmasını istediği söylenen Tarık Akan'ın mezarı öyle bir tasarlandı ki, "bu kadar ince bir düşünceye de helal olsun" dedirtecek türden.

KUŞLAR BU MEZARDA BİRİKEN SULARI İÇİYOR

"Tarık Akan'ın mezarı neden betonla kaplandı?" sorusuna gelince... Tarık Akan'ın mezarında bulunan ve mezarın üzerini kapatan eğilimli beton sayesinde, yağmur suları ve Akan'ın mezarını ziyaret edenlerin mezara döktüğü sular bir suluk gibi olanca suyu içerisinde biriktiriyor.

Mezarın başına gelen kuşlar, kedi ve köpekler sıcak havalarda, kimse kapısına bir kap su koymazken; biriken suyu kolaylıkla içebiliyor.

Mezarın başına gelenlerin çektiği videolarda da görüldüğü üzere, mezarın içerisinde sürekli bir su bulunduğu görülüyor.

"TARIK AKAN ATEİST DEĞİLDİ"

Tarık Akan'ın oğlu, sosyal medyada sık sık kullanılan "Ateistti" ithamları üzerine açıklamalarda bulunarak, "Teşvikiye Camii imamını arayıp sorabilirler, usulüne göre yapılıp yapılmadığını söylerler. Her şey İslami usullere göre yapıldı, öyle defnedildi. Hatta imamla el sıkıştık ve yapılacak başka bir şey var mı diye de sordum. ‘Dinsiz’likle itham edilmesi ağır mı? Tabii ki ağır! Biz ailece dini bütün insanlarız, Müslümanız. Dinin Allah’la kul arasında olduğunu düşünüyoruz, bunun reklamı olmaz. Babam gibi düşünüyoruz. Babam dinsiz, ateist değildi. Devletle din işlerinin de ayrılmasını gerektiğini de düşünenlerdendi." ifadelerini kulandı.

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Akan, Türk sinemasının önemli isimlerinden biridir. 13 Aralık 1949'da İstanbul'da doğan Tarık Akan, asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dür. Sinemaya olan tutkusu ve yeteneği ile tanınan Akan, Türk sinemasının altın çağında pek çok unutulmaz karakteri canlandırmış bir oyuncudur.

Tarık Akan'ı özel kılan özelliklerinden biri, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla da tanınmasıdır. Sinemadaki kariyerine 1970'lerin başında başlayan Akan, zamanla Türk sinemasının en önemli yıldızlarından biri haline gelmiştir. Özellikle 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında oynadığı filmlerle geniş kitlelere ulaşmış ve Türk sinemasının popüler yüzlerinden biri olmuştur.

Tarık Akan'ın rolleri genellikle toplumsal sorunları ve bireysel mücadeleleri konu alan filmlerdeydi. Onun oyunculuğundaki derinlik ve samimiyet, izleyicilere dokunabilen bir nitelik taşır. Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Pehlivan", "Derman", "Düşman", "Dokunma Yanarsın" gibi filmlerdeki performansları unutulmazlar arasında yer alır.

Sinemanın yanı sıra, Tarık Akan toplumsal olaylara duyarlı bir sanatçı olarak bilinir. Özellikle insan hakları ve çevre konularında aktif olarak çalışmış, sesini duyurmuş ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çabalar sarf etmiştir.

Tarık Akan, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alarak, hem sanatsal hem de toplumsal katkılarıyla Türkiye'de iz bırakan bir isim olmuştur. 16 Eylül 2016'da İstanbul'da hayatını kaybeden Akan, Türk sineması ve kültürü için önemli bir miras bırakmıştır.