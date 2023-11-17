Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe Beko; Tarık Biberovic'in 18 sayıyla kariyer rekoru kırdığı THY EuroLeague mücadelesinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 78-73 yenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague'in 9. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya 78-73 yenildi.
Maccabi'nin ev sahipliğindeki karşılaşma güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da seyircisiz oynandı.
Tarık Biberovic 18 sayıyla kariyer rekoru kırarken bu performans Fenerbahçe Beko'nun galibiyetine yetmedi.
Sarı-Lacivertli ekip bu skorla THY EuroLeague'deki üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı Yaşam
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı Spor
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı
A Milli Takımımız Berlin'de Spor
A Milli Takımımız Berlin'de
Anadolu Efes'e İtalya'da şok Spor
Anadolu Efes'e İtalya'da şok
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı... Ekonomi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı...
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti Gündem
Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti