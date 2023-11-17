Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague'in 9. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya 78-73 yenildi.
Maccabi'nin ev sahipliğindeki karşılaşma güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da seyircisiz oynandı.
Tarık Biberovic 18 sayıyla kariyer rekoru kırarken bu performans Fenerbahçe Beko'nun galibiyetine yetmedi.
Sarı-Lacivertli ekip bu skorla THY EuroLeague'deki üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague'in 9. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya 78-73 yenildi.