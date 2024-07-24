Tarikat liderinin oğlu Emlak Konut’a müdür yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Tarikat liderinin oğlu Emlak Konut’a müdür yapıldı

Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Kıbrısi Cemaati’nin liderinin oğlunun Emlak Konut’a Uygulama Müdürü olarak getirildiği iddia edildi.

Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Kıbrısi Cemaati’nin lideri Muhammed Mehmet Adil’in oğlu Ahmet Nazım Adil’in Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de teknik uzman yardımcısı olarak çalıştığı belirtildi.

İddialara göre, tarikat liderinin oğlu Adil, kısa süre önce Emlak Konut’a Uygulama Müdürü olarak görevlendirildi.

Murat Kurum tekrardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından bu görevlendirilmenin olması dikkat çekti.

Müdür yapılan Ahmet Nazım Adil’in atamaya ilişkin sorulara da cevap vermediği iddia edildi.

TARİKAT LİDERİ VE OĞLU

Cemaatin kurucusu Mehmet Nazım Adil’in ezanın Arapça okunmasının yasak olduğu dönemde, Kıbrıs’a geri geldiği ilk gün Arapça ezan okuduğu ve bunun üzerine bir hafta hapis yattığı ileri sürüldü.

Haberde erbest bırakılan Adil’in Lefkoşa’nın en büyük camii Selimiye’nin şerefesine çıkıp tekrar Arapça ezan okuduğu ve kendisine dava açıldığı belirtildi.

Cemaatin merkezi Kıbrıs’tan İstanbul Beykoz’a taşındığı iddia edildi.

EMLAK KONUT MÜDÜRÜ DEĞİŞMİŞTİ

Öte yandan Emlak Konut’un Genel Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde Yasir Yılmaz atanmıştı. Yasir Yılmaz ise eski AKP’li Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu biliniyor.

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