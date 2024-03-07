Tarikat yurdunda öğrencilere cinsel istismar. Yurt yetkilisi “Bazen ortaokul öğrencisi kadından daha cazip gelir” dedi

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Tarikat yurdunda öğrencilere cinsel istismar. Yurt yetkilisi “Bazen ortaokul öğrencisi kadından daha cazip gelir” dedi
Antalya’nın Alanya ilçesinde Süleymancıların olduğu öğrenilen öğrenci yurdunda büyük bir skandal yaşandı. Yurtta görevli bir eğitmenin 10 öğrenciye şiddet ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 94 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Büyük skandalla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Süleymancılara ait olan Antalya’nın Alanya'daki Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 erkek öğrenciyi şiddet ve istismara maruz bırakan 21 yaşındaki eğitmen G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtilmişti.

İstismarın yaşandığı yurdun lise öğrencileri için olan kısmında faaliyetlerin hala devam ettiği, istismarın yaşandığı yurdun kapatıldığı gündeme taşınmıştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, G.R.U.’dan şikâyetçi olan ailelerden birine cemaat tarafından şikâyetini geri çekmesi için 300 bin TL teklif edildiği de öğrenildi.

SZC TV'nin olayla ilgili olarak yayımladığı bir görüntüde bir yurt yetkilisinin, "Ortaokul öğrencileri bazen bir kadından daha cazip gelir insana..." dediği görüldü.

DAVA 1 NİSAN'DA

BirGün'nün aktardığına göre, G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’, ‘çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek’, 1 öğrenciye yönelik ise ‘nitelikli cinsel istismar’ suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İstismara maruz bırakılan 4 çocuğun ailesinin ise G.R.U.’dan şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Fail G.R.U. hakkında açılan dava 1 Nisan’da Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek.

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