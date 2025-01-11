Tarikatın lüks tatil sitesi yerle bir edilecek. Valilikten önlem alınması istendi

Karasu’da Menzil tarikatına ait sahildeki tatil köyü, kaçak yapılar ve kıyı kenar çizgisi ihlali nedeniyle yıkılacak. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, kararı açıkladı ve yıkım için gerekli işlemleri başlattı.

Karasu Belediyesi, ilçedeki Menzil tarikatına ait tatil köyünün yıkılacağını açıkladı. Belediye Başkanı İshak Sarı, tatil köyündeki yapılarla ilgili kaçak yapılaşma tespiti yapıldığını ve bunların yıkılmasına karar verildiğini duyurdu. Yıkım işlemi, kıyı kenar çizgisi ihlali ve ruhsatsız yapılar nedeniyle başlatılacak.

İshak Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu tatil köyünün kıyı kenar çizgisine ve ilgili mevzuatlara aykırı olarak inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, yapılarla ilgili mahkeme kararının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdığını ifade etti. Bu durum, yıkımın önünde hiçbir engel bulunmadığını gösteriyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, tatil köyündeki çelik konstrüksiyon evler ve sosyal tesislerin kaçak olarak inşa edildiği ve bu yapılar için herhangi bir ruhsat alınmadığı tespit edildi.

Başkan Sarı, bu yapılar için yıkım kararının alınmasının ardından Valilik'e de bilgi verildiğini açıkladı. Ayrıca, yıkım süreci sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Bu yıkım kararının, hem bölgedeki imar planlarına hem de çevre düzenlemelerine uyum sağlanması adına önemli bir adım olduğunu belirten İshak Sarı, kararı uygulamak için bu ay içinde yıkım işlemlerinin başlayacağını söyledi. Ancak, tarafların bu süreçle ilgili mahkemeye başvurduklarını da dile getirdi.