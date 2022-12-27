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Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı

Japonya'da fon istismarı ve "Moon" tarikatıyla ilişkileri nedeniyle eleştirilen Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya görevden alındı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:06
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Tarikatla ilişkili olduğu için görevden alınan Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya tarikata para ödediğini itiraf etti

Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
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Japonya’da, fon istismarı ve Birleşme Kilisesi olarak da bilinen Moon Tarikatı bağlantısı nedeniyle tepkilere neden olan Yeniden İnşa Bakanı Akiba Kenya görevden alındı.

Ulusal basında kamu seçim yasasını ihlal, siyasi fonları istismar ve Moon Tarikatı ile ilişkileri olduğu iddiaları sonrası Bakan Akiba’nın akıbetine karar verildi. Atfedilen suçlamaların bir kısmını kabul eden Japon Bakan, kendisinin liderlik ettiği parti içi grupların, Moon Tarikatı irtibatlı kuruluşlara para ödediğini itiraf etti.

Hem iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) hem ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) cephesinin tepkileri sonrası Akiba, görevinden alındı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, boşalan Yeniden İnşa Bakanlığı görevine, daha önce bu vazifeyi üstlenen LDP milletvekili Watanabe Hiromiçi’yi getirdi.

GÖREVDEN ALINAN 4. BAKAN

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio kabinesinde ekim sonundan beri fon istismarı, siyasi gaflar ve Moon Tarikatı irtibatları nedeniyle 3 bakan görevden alınmıştı.

Japon ulusal basınında, 4. bakanın da görevden alınmasıyla, Nisan 2023’deki yerel seçimler öncesinde, LDP’nin siyasi geleceğinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Japonya’da 2012-2020’deki göreviyle “ülkenin en uzun süreli başbakanı” unvanına sahip Abe Şinzo’nun, temmuzda uğradığı suikastın siyasi yankıları devam ediyor. Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz’da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi (FFWPU) olarak tanınan dini yapılanmaya destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe’ye kin beslediğini belirtmişti. Polis sorgusunda zanlı Yamagami’nin, FFWPU’ya yönelik annesinin bağışlarının, ailesini iflas ettirdiğini savunması sonrası Japon kamuoyu, siyaset-kilise ilişkilerine yönelmişti.

Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yapılan siyaset-kilise soruşturmasında 179 milletvekilinin, “Moon Tarikatı” ve yakın kuruluşlarla ilişkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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