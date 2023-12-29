Tarikatlar anaokullarına kadar indi. MEB ile yapılan protokolü ilk günden çiğnediler

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İslamcı kimliğiyle bilinen İnsani Yardım Vakfı’yla 30 Ekim tarihinde “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamıştı.

Protokolün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulları kapsayacağı ifade edilmişti.

ANAOKULLARINA KADAR İNDİLER

Sakarya’da protokolün dışına çıkıldı.

İHH yetkilileri;

5 Aralık tarihinde Çevre Dostu Anaokulu’nda,

13 Aralık tarihinde Mehmet Zorlu Anaokulu’nda,

15 Aralık tarihinde Şehit Şerife Bacı Anaokulu’nda,

20 Aralık tarihinde Adapazarı Mesleki ve Teknik Anaokulu’nda ve

26 Aralık tarihinde Şehit Erol Olçok Anaokulu’nda

öğrencilere, “iyilik, yardımlaşma, empati ve merhamet” konulu sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca İHH, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi ile binlerce okuldan para topluyor.