Tarikatlar ile protokol imzalandığını itiraf eden Bakan Tekin geri adım attı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarikatlar ile protokol imzalandığını itiraf eden Bakan Tekin geri adım attı
Daha önce tarikat ve cemaatlerle protokol imzaladıklarını itiraf eden Milli Eğitim Bakanı Tekin geri adım attı. Bakan Tekin, tarikatlar ile protokol imzalanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada tarikatlarla protokol imzaladıklarını itiraf ederek protokol imzalamaya devam edeceklerini söylemişti. Bakan Tekin, yaptığı son açıklamada ise bir anda geri adım attı.

Bakan Tekin, herhangi bir cemaatle protokol imzalanmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı” ifadelerini kullandı.

Tekin, Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi.

"DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. "Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin" mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."

İlgili Haberler
Tarikat sever bakan Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nde Türkiye’yi Yahudiler kurdu sayıklaması!
Erdoğan'a Yusuf Tekin'i görevden al çağrısı. CHP'den 81 ilde eş zamanlı açıklama
Tarikat sevdalısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atayacağı öğretmenler belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz
Son Haberler
Gerdek gecesine yatak odalarında yaptıkları partiyle girdiler. Sonunda bu da oldu Gündem
Gerdek gecesine yatak odalarında yaptıkları partiyle girdiler. Sonunda bu da oldu
İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı Gündem
İki kamyonet çarpıştı. Birinin lastiği patlamıştı
Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu Yaşam
Konyaaltı sahili kışın ortasında doldu
14 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı Yaşam
14 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı
İzmir’de bir işçi hayatını kaybetti Gündem
İzmir’de bir işçi hayatını kaybetti
Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi? Spor
Süper Kupa krizi İtalyanları ayağa kaldırdı. Arabistan'daki İtalya Süper Kupa maçları da iptal edilir mi?
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar Spor
Aboubakar'a Brezilya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ı üzecek teklif yaptılar