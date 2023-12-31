Tarikatlar ile protokol imzalandığını itiraf eden Bakan Tekin geri adım attı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada tarikatlarla protokol imzaladıklarını itiraf ederek protokol imzalamaya devam edeceklerini söylemişti. Bakan Tekin, yaptığı son açıklamada ise bir anda geri adım attı.

Bakan Tekin, herhangi bir cemaatle protokol imzalanmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı” ifadelerini kullandı.

Tekin, Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi.

"DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. "Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin" mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."