Tarım aracı şarampole devrildi. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tarım aracı şarampole devrildi. 1 yaralı
Siirt’te "patpat" adı verilen tarım aracının şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu patpat sürücüsü yaralandı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre bahçede çalışmaya giden Cevher Bişkin’in (55) kontrolündeki "patpat" adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

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Kaza sonucu Bişkin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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