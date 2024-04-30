Tarım aracı şarampole devrildi. 1 yaralı

Merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre bahçede çalışmaya giden Cevher Bişkin’in (55) kontrolündeki "patpat" adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

Kaza sonucu Bişkin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.