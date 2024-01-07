Tarım arazisine kaçak tarikat külliyesi

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Bursa'da İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakıf, Osmangazi ilçesinin Çeltik Mahallesi’nde 11 bin metrekarelik bir tarım arazisini kiraladı ve üzerine “Mahmud Efendi Külliyesi” adını verdiği bir külliye inşa etmeye başladı.

Külliyede, her biri 6 katlı olan dört bina yer alıyor. Külliyede, Arapça medresesi, hafızlık medresesi ve sıbyan medresesi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, mescit, misafirhane, kütüphane, yemekhane ve spor salonu gibi sosyal tesislerin de bulunacağı belirtiliyor.

TARIM ARAZİSİNE İNŞAAT

Ancak, inşaatın yapıldığı arazinin tarım arazisi statüsünde olduğu ve imara aykırı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, arazinin yanı başında, Bursa’nın içme suyu kaynaklarından biri olan Nilüfer Çayı akıyor. Külliyenin, çayın kirlenmesine ve su kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabileceği endişesi dile getiriliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, külliyenin inşaatını durdurmak için harekete geçti. Müdürlük, vakıfla yaptığı kira sözleşmesini feshetti ve araziyi 10 gün içinde boşaltmasını istedi. Ayrıca, vakfı Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etti. Savcılık da, vakıf yetkililerini ifadeye çağırdı.

YIKIM KARARINA UYULMADI

Vakıf, yıkım kararına uymadı ve inşaatı sürdürdü. Vakıf yetkilileri, araziyi mesire yeri olarak kiraladıklarını ve sözleşme yaptıklarını söyledi. Ayrıca, inşaatın yasal olduğunu ve izinlerinin bulunduğunu iddia etti. Vakıf, yıkım kararının siyasi baskı sonucu alındığını öne sürdü.

AKP’Lİ BELEDİYE GÖZ YUMUYOR İDDİASI

Bu arada, AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin, külliyeye göz yumduğu iddia edildi. Belediyenin, yıkım kararına rağmen külliyeye herhangi bir müdahalede bulunmadığı ve inşaatın devam etmesine izin verdiği öne sürüldü.

Belediyenin bu tutumuna tepki gösteren CHP’li Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sefa Yılmaz, “Belediye, cemaatin kaçak yapısını görmezden gelirken, vatandaşın gecekondusunu yıkıyor. Bu, adaletsizlik ve haksızlıktır.” dedi.