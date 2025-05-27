Tarım arazisine otomobil devrildi! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Tarım arazisine otomobil devrildi! Yaralılar var

Afyonkarahisar'da otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç tarım arazisine devrildi. Kazada yaralanan iki kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S., idaresindeki 34 JA 3669 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bankete çarpıp ardından tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile G.S., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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