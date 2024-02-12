Tarım Bakanı: 2050’de nüfusumuz 105 milyon olacak bir o kadar da misafirimiz gelecek

Bakan Yumaklı Mersin’deki programları kapsamında 'Topraktan Geleceğe' ana temalı 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşan Bakan Yumaklı, 2023'te planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdiklerini kaydetti. Bakan Yumaklı, ‘‘Ülkemiz birçok alanda ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için girişimcilerimizin dünya çapında çok fazla gayretleri var. Tarımsal üretim olmazsa, su olmazsa, bir süre sonra hayatın yok olduğunu görmek mümkün’’ ifadelerini kullandı.

‘‘2050’DE NÜFUS 105 MİLYON OLACAK, BİR O KADAR DA MİSAFİRİMİZ GELECEK’’

Türkiye'nin 2050 yılında 210 milyonluk bir nüfusun gıda ve su ihtiyacını karşılamak zorunda kalacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek. Bakanlığımız bütün çalışmalarını buna göre yaptı.

Nüfus artışına bağlı olarak 2050 yılında yüzde 55 daha fazla suya, yüzde 65 ile daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak. Tarımsal destekler bu yıl 91 milyar olacak. Çiftçilerin finansal ihtiyaçları giderilecek.

Bizler ülkemizin tarımsal havsalada Avrupa'da birinci, dünyada da onuncu sırada yer almasını sağlamış olduk. Çalışmalarımızı ve politikalarımızı oluştururken önce paydaşlarımız ve milletimiz diyoruz. Bize verilen sorumluluk kapsamında milletimize en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Sektörümüz güçlü bir yapıya sahip.

Tarımsal üretime yaklaşım çok önemli, her şeyden daha önemli. Devletiyle, üreticisi omuz omuza vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine inanıyoruz.

Türk tarımına, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkıda bulunacak bütün kitlesel etkinliklere, bütün katkılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.