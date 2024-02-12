Türk iş insanının kararı İsrail'i şaşkına çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Türk iş insanının kararı İsrail'i şaşkına çevirdi
İsrail'in Filistin'de sivillere şiddeti sürerken, Türk bir iş insanının aldığı karar ülkede gündem yarattı.

7 Ekim 2023’ün sabah saatlerinde İsrail-Filistin arasında çıkan savaş 4 aydır devam ediyor.

İki ülke arasında yıllardır süregelen gerilim 4 ay önce alevlenerek alanını büyüttü.

İsrail basınında yer alan ilgili haberlere göre, İsrailli bir iş insanın pazar günü Türkiye'deki bir üreticiden 900 dolarlık İsrail ve IDF bayrağı siparişinin reddedildiği belirtildi.

İstanbul’da bulunan bir bayrak fabrikası İsrailli bir müşterisi için İsrail bayrakları üretmeyi kabul etmediğini söyledi.

İki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiği dönemde alınan bu karar yerel medyada gündem yarattı.

Gündem yaratan bu olay, fabrikaya daha önce sipariş vermiş olan iş insanı Ronnie Miley'nin yaklaşık 900 dolar değerinde bir alım yapmak istemesi üzerine ortaya çıktı.

Miley'nin fabrikadaki Suriyeli bir kişiyle Arapça iletişim kurmasına rağmen olumsuz yanıt aldığı bilgisi aktarıldı.

Yaklaşık üç hafta önce Ankara İsrail'i ihracat yapılacak ülkeler listesinden çıkarmış ve İsrail'le ticaret yapan işletmelere desteğini fiilen çekme kararı almıştı.

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