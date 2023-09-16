Tarım Bakanı destekleme bütçesinin çıkarılacağı rakamı açıkladı

Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, kararla, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor. Bunun yanında, ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması da destekleme programının ana esaslarını oluşturuyor.

BUĞDAY DESTEK FİYATI

Kararla, 112 destek türünün birim fiyatında artış gerçekleştirildi. Fark ödemesi desteklerinden buğdayın destek birim fiyatı kilogram başına 10 kuruştan 100 kuruşa, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin destek birim fiyatı ise kilogram başına 10 kuruştan 50 kuruşa yükseltildi.

Yağlık ayçiçeğinin destek birim fiyatı kilogram başına 70 kuruştan 100 kuruşa, kanolanın destek birim fiyatı ise 80 kuruştan 100 kuruşa çıkarıldı.

ORGANİK VE İYİ TARIM DESTEKLERİNDE ARTIŞ ORANI

Kararla organik ve iyi tarım destekleri ise yüzde 80 ile yüzde 200 arasında artırıldı. Katı organik organomineral gübre desteği dekar başına 20 liradan 30 liraya yükseltildi. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ürünlere göre yüzde 25 ile yüzde 50 arasında artış yapıldı. Bu kapsamda buğday, arpa, tritikale, çeltik, yulaf, nohut ve çavdarın tohum destek birim fiyatı dekar başında 50 liradan 65 liraya çıkarıldı.

Sertifikalı fidan kullanım desteği birim fiyatlarında ise yüzde 150'ye varan artış gerçekleşti. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği birim fiyatındaki artış ise yüzde 100'ü buldu.

Buzağı desteğinin bütçesi 3 milyar liradan 5,5 milyar liraya ulaştı. Buzağı başına verilen temel destek 500 liradan 750 liraya çıkarılırken, toplam buzağı desteği diğer kriterlerle birlikte hayvan başına 2 bin 100 lira oldu.

Manda, malak, tiftik üretimi ve arıcılık destekleri de yüzde 100 artırıldı. Hastalıktan ari işletme desteği hayvan başına 600 liradan 1200 liraya yükseltildi. Anaç koyun/keçi desteği hayvan başına 50 liradan 100 liraya, tiftik keçisi ilave desteği hayvan başına 20 liradan 40 liraya çıkarıldı.

ÇOBAN İSTİHDAMINA DESTEK

Sürü yöneticisi istihdam desteği 12 bin lira iken, bu destek 30 bin lira olarak belirlendi. İpek böceği desteği kutu başına 240 liradan 450 liraya, yaş koza desteği kilogram başına 160 liradan 350 liraya yükseltildi.

Hayvan gen kaynakları desteğinin birim fiyatları yüzde 60 ile yüzde 165 arasında artırıldı. Bu uygulamanın bütçesi 274 milyon lira iken, düzenlemeyle 653,5 milyon lira olarak tespit edildi. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 72 bin liradan 144 bin liraya, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi desteği işletme başına 600 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

"TARIM SİGORTALARI İÇİN 12,75 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYIRIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini hep üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu ve bunun devam edeceğini bildirdi. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin önemli etkisi olduğuna işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Program'da da yer aldığını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar liradan, 2024 yılı için 91,55 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar liraya, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar liraya, su ürünleri desteğini 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon liraya, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar liraya yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. Mazot ve gübre desteği bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar liraya çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. İnşallah Gazi Meclisimizin de takdiriyle uygulamaya koyacağımız tarımsal destekleme bütçemiz, üreticilerimizin gücüne güç katacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda tarımsal üretimimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."