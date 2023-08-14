Tarım işçilerini taşıyan kamyonet dere yatağına savruldu. 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet dere yatağına savruldu. 1 ölü, 5 yaralı

Kaza saat 13.30 sıralarında Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Enver Birsin (58) yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda köprü bariyerine çarparak dere yatağına savruldu.

Çevredeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyonetteki Havane Örgen'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yaralanan Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48) ve İlknur Atalay'ı (48) sedyelerle yola taşıdı. Kamyonet sürücüsü Enver Birsin ile yanındaki yolcu eşi Ayşe Birsin de (54) kazada yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yaşamını yitiren Havane Örgen'in cenazesini otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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tarim-iscilerini-tasiyan-kamyonet-dere-yatagina-savruldu-1-olu-5-yarali-3523-dhaphoto3.jpg

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