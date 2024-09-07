Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı

Kaynak: İHA
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 7'si ağır 22 kişi de yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sollamak istediği hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kamyonette bulunan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirirken 7'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılanlara göre tarım işçilerini taşıyan Ahmed Hüssen idaresindeki kamyonet, önünde hareket halindeki Ertuğrul T.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Yola savrulan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirdi, 22'si yaralandı.
Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçilerinin her biri etrafa savruldu. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Son Haberler
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi