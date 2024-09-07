Tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sollamak istediği hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kamyonette bulunan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirirken 7'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılanlara göre tarım işçilerini taşıyan Ahmed Hüssen idaresindeki kamyonet, önünde hareket halindeki Ertuğrul T.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Yola savrulan tarım işçilerinden 1'i yaşamını yitirdi, 22'si yaralandı.

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçilerinin her biri etrafa savruldu. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.