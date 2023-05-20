Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonet ile çarpıştı: 9 yaralı

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonet ile çarpıştı: 9 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Nazilli ilçesi Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonet ile kavşaktan Mehmet Özalp Bulvarı'na dönmek isteyen E.Y. idaresindeki 09 P 1526 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan tarım işçileri yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle, trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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