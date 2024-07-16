Tarım Kredi'nin deposundan tüm ilçeye yayıldı: Acil önlem istiyoruz

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifine ait depolarda iddiaya göre geçen yıldan kalan ay çekirdekleri pirelendi.

Pireler, Zincirli Süfla mahallesini istila ederken, mahalleli durum hakkında dilekçe verdi. Mahalle sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Zincirli Süfla Mahallesi Muhtarı Yunus Emre Acar, mahalledeki pire istilası hakkında bilgi verdi.

"BUNA ACİL BİR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Süfla, “Tarım kredi kooperatifi mahalle sınırlarımızda olduğu için geçen yıldan kalan ay çekirdeği bu zamana kadar beklemektedir. Şu an mevcut depolardadır. Ay çekirdeğinin bitlenmesinden dolayı çevredeki evlerde yaşayan insanların sağlığı etkilendiği için çok rahatsız oluyor. Buna acil bir önlem alınmasını istiyoruz. Gereken mercilere duyurulur. Mahalle sakinlerimizden imza toplayıp gerekli mercilere verdik. Tarım Kredi Kooperatifine de dilekçe verdik hala bir önlem alınmadı” dedi.