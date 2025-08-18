Tarım Moğol ekonomisini sırtladı

Moğolistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,6 oranında artış gösterdi. Bu oran, bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 2,4’lük büyümenin ardından gelerek ülke ekonomisinin son bir yıldaki en güçlü ivmesini yakalamasını sağladı. Büyümenin en önemli kaynağı, tarım sektöründe yaşanan belirgin toparlanma oldu. Tarımda büyüme oranı ilk çeyrekteki yüzde 1 seviyesinden yüzde 3,6’ya yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAATTA ARTIŞ

Tarımın yanı sıra sanayi ve inşaat sektörlerinde de dikkat çekici bir hareketlilik gözlendi. Sanayi üretimi ve inşaat faaliyetleri yüzde 0,4’ten yüzde 1 seviyesine yükseldi. Özellikle inşaat sektöründe gerçekleşen yatırımların ve projelerin bu büyümede belirleyici rol oynadığı belirtildi.

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA

Buna karşılık hizmetler sektöründe büyüme ivmesi zayıfladı. İlk çeyrekte yüzde 1,2 olan büyüme oranı, ikinci çeyrekte yüzde 0,7’ye geriledi. Toptan ve perakende ticaret ile taşımacılık kalemleri bu yavaşlamada etkili oldu. Toptan ve perakende ticaret yüzde -0,6’dan yüzde -0,7’ye düşerken, taşımacılık sektöründe de yüzde -1,2’den yüzde -0,6’ya sınırlı bir toparlanma kaydedilse de hâlen negatif seviyede kaldı.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki döneme kıyasla yüzde 1,6 büyüdüğünü ortaya koydu. Bu oran, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 0,4’lük artışın oldukça üzerinde gerçekleşti. Uzmanlara göre bu ivme, yılın geri kalanında ekonomik beklentiler açısından olumlu bir tablo oluşturuyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİLER

Moğolistan ekonomisi büyük ölçüde hammadde ihracatına ve tarım üretimine dayanıyor. Bu nedenle, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarının talebi ülkenin büyüme performansında belirleyici oluyor. Tarım sektöründe görülen artış, hem iç talebi karşılamada hem de ihracat potansiyelinde önemli katkı sağladı. Ancak hizmetler sektöründe yaşanan durgunluk, ekonominin çeşitlendirilmesi gerektiğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, tarımda süregelen toparlanmanın devam etmesi halinde Moğolistan’ın yıl genelinde istikrarlı bir büyüme yakalayabileceğini öngörüyor. Öte yandan, hizmetler ve ticaretteki daralmanın aşılması için yapısal reformların ve yeni yatırımların önem taşıdığı vurgulanıyor.