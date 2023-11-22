Tarım sektöründe hedef 50 milyar dolara çıkmak

Türkiye'de tarım sektöründe, 16 milyar 627 milyon dolarla en yüksek ilk yarıyıl ihracatına imza atıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarım sektöründe hedef 50 milyar dolara çıkmak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım sektörü, bu yıl 16 milyar 627 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı.

Platin dergisinin derlediği verilerde, yılın ilk 6 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1.4 artan tarım ihracatının, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 15.4 pay aldığı görüldü.

Tarımsal verimlilikte ve tarımsal üretim değerinde dünya sıralamasında 8'inci sırada olan Türkiye'de tarımın GSYH'den aldığı pay 2022 yılında yüzde 5.8 olmakla beraber meyve ve sebze üretimi dünya ortalamasının üzerinde.

Ekim alanı planlamaları, iklime ve toprağa uygun ürün seçimleri, teknolojinin üretimde daha fazla kullanılması ve efektif girdi kullanımı konularının önem arz ettiği tarımsal üretimde yapılan yeni planlamalar paralelinde verimin artacağı ve tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE BİTKİSEL ÜRETİM MİKTARI (2022)

207.7 milyon ton

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAŞANAN ARTIŞ (2021)

%1.4

TÜRKİYE TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ (2021)

306 milyar TL

TÜRKİYE'NİN TOPLAM DIS SATIMINDAN ALDIĞI PAY

%15.4

TARIMIN GSYH'DEN ALDIĞI PAY

%5.8

TÜRKİYE'DE SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİNİN PAYI

%30

2023'ÜN İLK YARISINDA TÜRK TARIM SEKTÖRÜ İHRACATI

16 milyar 627 milyon dolar

TİM BAŞKANI: 2028'DE HEDEF 50 MİLYAR DOLARA ÇIKMAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2028’de Türkiye'nin 400 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmada gıda ve tarım sektörünün çok kritik bir rolü olacağını belirterek, "2022’de yaklaşık 27 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç ettik. 2028 için gıda ve tarım ihracatımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm projeksiyonlarımızı ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz." demişti.

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