Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı. Zeytinyağındaki hile açığa çıktı

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı da 2 Ekim itibariyle taklit ve tağşiş gıdaların listesini kendi sitesinden yayınlamaya başlamıştı.

Her gün güncellenen listeye yeni eklenen ürünler arasında zeytinyağlarının fazlalığı dikkat çekti.

Yapılan denetimler kapsamında pek çok farklı markanın zeytinyağlarına tohum yağları karıştırdığı tespit edildi.

Bakanlığın yayınladığı listeye yeni eklenen gıdalar ve firmalar şu şekilde oldu: