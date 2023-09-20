Tarıma destek şart. Çiftçiler her türlü zorluğa rağmen üretmeye çalışıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılıkta tüm zorluklara göğüs gererek, örnek uygulamalara imza atan Nadire Yaltı ailesine konuk oldu.

Eşi öldükten sonra 5 çocuğu ile birlikte tarım ve hayvancılığa yönelen Nadire Yaltı, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e sektörde yaşanan sorunları sıraladı, taleplerini anlattı.

20 yıl önce vefat eden eşinden kalan 4 inekle başladığı mücadelesinde 5 çocuk büyütüp evini satarak kırsala taşınan ve büyükbaş hayvan varlığını 110’a çıkaran Nadire Yaltı, “İneklerimi beslemek için Niğde’deki evimi satıp köyde tarla aldım, yonca ekip kışın hayvanlarıma yem olarak verdim. Çocuklarımla birlikte gece gündüz demeden çalışıp bugünlere geldik. Ancak maliyet artışları, gübre ve mazota gelen zamlar bizi de sıkıntıya sokuyor. İşimizin sürdürülebilir olması için destek artmalı. Kendi yağımızla kavrulup bugüne erdik. Yemde artış zorluyor. Süt üreticide değer bulmalı” dedi.

YALTI AİLESİ TARIMDA ÖRNEK UYGULAMALARA İMZA ATIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde, eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla tarım ve hayvancılık yapan ve sektörde örnek uygulamalarıyla dikkat çeken Nadire Yaltı ve ailesine konuk oldu.

EŞİNDEN KALAN 4 İNEKLE BAŞLADIĞI HAYVANCILIKTA 110 İNEK SAHİBİ OLDU

20 yıl önce eşi vefat ettikten sonra eşinden kalan 4 ineği ile hayvancılığa devam ettirdiğini söyleyen Nadire Yaltı, 45 yaşından sonra ehliyet alarak, tarlada traktör kullanmaya başladığın belirtti.

Nadire Yaltı,“5 çocuğumla birlikte hem bitkisel hem de hayvansal üretime devam ettik. 4 ineğimizi 15’e şimdi de 110’a çıkarttık. Bunların 50’i sağlam inek. Günde 2 kez yemliyoruz 2 kez de sağım yapıyoruz. Yem fiyatı çok arttı. Çiğ süt ise yeme göre fiyatı düşük kaldı. Ulusal Süt Konseyinde işin ehli üreticiler olmalı ve onlar dinlenmeli” dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK

İşlerini geliştirmek için çocuklarıyla birlikte gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Nadire Yaltı, “İşçiye vereceğimiz parayı kenti ihtiyaçlarımız için kullandık. Hem hayvancılık hem de yem üretimi noktasında tüm işçilik bize ait. Çocuklarımla birlikte istişare yaparak, kimin hangi işi yapacağını belirledik. Planlı bir şekilde çalışıp çiftliğimizdeki hayvan sayısını artırdık” diye konuştu.

EVİMİ SATIP TARLA ALDIM

Hayvanları beslemek için mutlaka yem bitkileri ekecek bir sistemi de hayata geçirmek zorunda olduklarını belirten Nadire Yaltı, “Komşumuzun burada tarla satacağını duyunca, Niğde’deki evimi satarak bu tarlayı aldım. Ev satıp tarla almamı herkes yadırgadı ama bugün anlıyorum ki tarlayı iyi ki almışım. Çünkü çiftçilik yapmadan hayvancılık yapmak çok zor.Tarla aldıktan sonra Traktör kullanmayı da öğrenip 45 yaşında traktör ehliyeti aldım.5 çocuğuma bakıp onları da büyüttüm” ifadelerini kullandı.

"O MASRAFI SAĞLAYABİLSEK ÇUKUR OLUŞMAZ"

Ahırda hayvanların altını temizlemek için tepke kiraladıklarını belirten Nadire Yaltı, “Kepçe doğal olarak tahribat oluşturuyor. Oluşan zemini düzeltmek istiyoruz ama onunu içinde ek 1,5 milyon lira gerekiyor. O masrafı sağlayabilsek çukur oluşmaz ve ineklerimi de rahat eder” diye konuştu.

AYLIK 25-30 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI ÖDÜYORUM

Tarım ve hayvancılık yaparken yaşadıkları zorluklara da değinen Nadire Yaltı, mazot ve yem fiyatlarındaki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Geçen yıl 1800 liraya dolan traktör deposunun bu yıl 3500 liraya ancak dolduğunu söyleyen Nadire Yaltı, tarımsal sulama için elektrik enerjisi kullandıklarını, aylık 25-30 bin lira civarında da faturası ödediklerini kaydetti.

YEM İÇİN 1 MİLYON 800 BİN LİRA BORÇLANDIK

Hayvanlarıma yılda 800 ton silajlı karma yem verdiğini söyleyen Nadire Yaltı borçlanarak 1 milyon 800 bin lira tutarında yem aldığını belirterek, “50 kiloluk süt yemi 500 liraya çıktı. Geçen yıl 120 lira olan diğer yem ise bugün 360 liraya yükseldi. Süt yemin, samana, yoncaya aydan aya zam geliyor. Her gün sağmal 50 ineğe 50’yer kiloluk 9 torba süt yemi veriyorum. Her torba 500 lira. Günlük süt yemi için yaklaşık 5 bin liralık yem veriyorum. Kendi yoncamızı ve samanımızı ürettiğimiz saman ve yoncayı dışarıdan almıyoruz” dedi.

KADINLAR KOOPERATİF KURMALI

Kadınların ve gençlerin çiftçiliğe yönelmesini isteyen Nadire Yaltı,

kadınların kooperatif kurarak, çiftçilikte başarılı olacağını vurguladı.

NADİRE YALTI ÖRNEK BİR ÇİFTÇİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Nadire Yaltı’nın tüm kadınlara örnek olabilecek bir sistemi, kendi kırsalında kurduğunu belirterek, “Nadire Yaltı örnek bir çiftçi. Tarım ve hayvancılıkta çabalayıp kurduğu tesislerde hayvanlarıyla, tarlasıyla mutlu yaşamaya çalışıyor. Yem fiyatlarındaki artış, mazottaki artış onları da olumsuz etkilemiş. Bu anlamda Mazotta ÖTV ve KDV kaldırılarak, onlara ve tüm hayvancılık yapanlara bir can suyu verilmeli. Yemlerini aldılar ama çok borçlandılar. Borçlarını ödeyip, icralık duruma düşmek istemiyorlar. Bu aile örnek olmalı ve kırsalda hayvancılık yapanların ve çiftçilik yapanların sayısı artmalı” dedi.

NADİRE YALTI GİBİ ÖRNEK ÇİFTÇİLER DESTEKLENMELİ

Örnek olarak tanımlanan çiftçilerin kırsalda artırılması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca irdelenmeli, belirlenen sorunlara çözüm üretilmelidir. Nadire Yaltı gibi mücadele edecek insanlar, kırsalda desteklenmeli, sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Ülkemizin geleceği tarımdadır” şeklinde konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIĞA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ AMA…

Herkesin zorluklar nedeniyle tarım ve hayvancılığı bırakmak zorunda kaldığı bir dönemde, tüm zorluklara göğüs geren Nadire Yaltı’nın aynı zamanda tarlasında yonca yetiştirip kışı hayvanlarına yem olarak yedirdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yaltı ailesi tarım ve hayvancılığa devam edebilmek için bir takım taleplerde bulunuyor. 20 yıldır elde ettiği sistemin sürdürülebilir olması için hem konusunda, mazot konusunda destek istiyor. Mazotta KDV ve ÖTV’nin kaldırılmasını, yemde de indirim yapılmasını istiyor. Kadınların kooperatif kurmasını, SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını talep ediyor. Kırsala göçen kadınları taleplerinin karşılanmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

GÜRER TARIMA KADIN ELİ DEĞMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bir Kadın tek başına da kalsa amaçladığını nasıl başardığı Nadire hanım örneğinde görülüyor. Tarıma kadın eli değmeli ve daha çok kadın da tarımda olmalı. Geçmişte kadın tarımda olduğu için kırsal da üretim artışı vardı. Özellikle hayvancılığın süt inekçiliğin kırsalda gelişip, küçük aile tipi işletmelerin ayakta kalması için Kadın çok çok önemli, Kadın kooperatifleri desteklenmesi kadın üreten ve bu bağlamda emeğinin karşılığını alabilmesi Tarımda yaşanan farklı sorunlara rağmen çözüme yönelik önemli bir başlangıç olacaktır. Kırsalda genç ve kadının SGK dahil devlet desteği ile istekleri karşılanıp bu bağlamda yol açılması olasıdır” dedi.