Tarımda borç 500 milyara dayandı: “Yoksulluk kader değil iktidarın yönetimsizliğidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründeki borçlanmaya dikkat çekti. Yoksulluk kader değil iktidarın yönetimsizliği diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “bir eli yağda bir eli balda olan sınırlı mutlu azınlık kazancına kazanç katarken milyonlar yoksulluk ile mücadele eder duruma düşürülmüştür .Gerçek gündemi toplum gözünde gizlemek adına birgünü birgününü tutmayan açıklamalar ile sürekli bir “kuşa bak” politikası ile cepler boşaltılmakta ve vatandaş büyük sıkıntı yaşamaktadır kiracısından çiftçisine, öğrencisinden emeklisine böyle bir dönem yaşamadığı ifade edenler umutsuzluk içindedir.

MUHALEFET SALDIRARAK ÇÖZÜM ÜRETİLEMEZ

Yurt dışında geleceği arayanlar yanında olanaklı olsa binlerce genç ülkeden göç etme duygusu içinde olması ülkeyi yönetenler için düşündürücü dahi olmaması ne acı bir durumdur. Adaletin sarsılması, ülke değerlerinin tüketilmesi, aile dokusunun aşınması, boşanmaların artması, madde bağımlılığına yöneliş ülkede vicdanı olan her kesimin sorgulaması gereken boyutlara ermiştir. Yanlış ve yetersiz yönetimin bedeli yurttaş ödemektedir. Ülkede muhalefet partilerine saldırarak çözüm üretilemez. Ülkeyi yönetemeyenler muhalefete saldırarak gerçeği çarpıtarak günü kurtarma derdine düşmüşlerdir ” dedi.

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 15 - 22 Eylül haftasında 20,6 milyar lira artarak 2 trilyon 430 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Gürer “Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 11,2 milyar liralık yaşanırken, kredi kartı borç bakiyesinde ise 9,5 milyar liralık artış oldu. Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 32,2 oranında artarak 1 trilyon 481 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 109,2 oranında artarak 949 milyar liraya yükseldi. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 10,6 milyar liralık artışla 40,8 milyar liraya çıktı.

Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Vatandaşların bireysel kredi borçları ve kredi kartı borç bakiyeleri için bu yıl Ocak- Ağustos döneminde bankalara ödediği faiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 oranında artarak 204,3 milyar liraya kadar çıktı. Vatandaşların faiz yükünün, bireysel kredi ve kredi kartı faiz oranlarındaki artış yüzünden önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Kredili mevduat ve kredi kartı faizleri politika faizine endeksli bulunuyor.

Dolayısıyla politika faizinin artması bu faizleri de otomatik olarak artırıyor.1 Ocak- 29 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 oranında artarak 10 milyon 241 bin olurken UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 747 bin oldu. Bu verilerde ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların verilerle göstergesidir" diye konuştu.