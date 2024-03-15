Tarımda cepleri yakacak gelişme

Kaynak: Bloomberght
Tarımda cepleri yakacak gelişme
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Şubat 2024'te yıllık yüzde 58,29, aylık yüzde 7,18 artış gösterdi.

Tarım ürünlerinde artış hız kesmeden devam ediyor. Tarımda üretici fiyatları şubat ayında yükselişe geçerek cepleri yaktı.
Tarım üretim enflasyonunda meydana gelen bu 7,18’lik artış gıda ürünlerinde de artışa ortam hazırlayabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat ayına dair Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini yayımladı.
Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına oranla yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış kaydetti.
Sektörlerde bir önceki aya kıyasla tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış görüldü.
Ana gruplarda bir önceki aya oranla tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış oldu.

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