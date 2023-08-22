Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

HANGİ KALEMLERDE ARTIŞ VAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 78,75 ile malzemeler, yüzde 74 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Geçen yılın aynı ayına göre göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,5 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları, yüzde 8,9 ile enerji ve yağlar olarak sıralandı.