Tarımda kıtlık kapıda değil, cepte: Verimli topraklara beton dikildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, ülkemizde tarımda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

YANLIŞ TARIM POLİTİKASININ KAÇILINMAZ SONUCU

Türkiye’nin AKP iktidarları döneminde, üretenin para kazanamadığı bir ülke haline getirildiğine vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretici, çoğu zaman ürününü maliyetini bile satamıyor. Ancak tüketici de ucuza ürün alamıyor. Hatta geliri daraldığı için istediği ürünü bulamıyor bile. AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle üretenin kazanamadığı, tüketenin de gıdaya erişmede sorun yaşadığı bir ülkeye dönüştürüldük” dedi.

KITLIK VAR

“Kıtlık” denilen terimin sadece, ürünün olmaması anlamına taşımadığını kaydeden Gürer, “Vatandaş raftaki ürünü, cebindeki parayla alamıyorsa, bu da bir kıtlıktır. Bu işin tek boyutu yok; tarla öncesinden raftaki tüketim noktasına kadar yarattığı olumsuzlukları görmeyenler, Türkiye’ye büyük kötülük ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

KÖYE ÖNEM VERİN

CHP olarak sorunları tespit ederken, çözüm önerilerini de ortaya koyduklarını ifade eden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Köyde okulu kapatırsan, ziraat mühendisi ve veteriner bulundurmazsan, sosyal donatı yok ise, internet yok ise insanların köyde kalmasını nasıl sağlayacaksın? Sen şehirdeki villanda oturacaksın, köylü sana gıda hazırlayacak, buğday ekecek, sebze yetiştirecek, sen de orada oturup bunları yiyeceksin; köylü neden bunu yapsın?” diye sordu.

BETON Mİ YİYECEĞİZ?

Cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde 70 olan kırsalda yaşayanların oranının bugün yüzde 7’lere kadar düştüğüne de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kentleşme adı altında tarlalar arsaya çevrilip, verimle topraklara binalar dikiliyor. Kent merkezlerinin etrafındaki bostan alanlarını da yok ettiler, en güzel villalarda oturabilmek için bunu yaptılar. Villalarda oturabilirsiniz, yüksek katlı apartmanlar yapabilirsiniz. Ama duvarlar kemirilerek karın doyurulmaz. Bu ülkede bunun farkına varılması, kırsalın önemsenerek köylünün, üretenin yanında durmak öncelikli sorumluluğumuz olmalı. Tarımda milli güvenlik kadar önem verilmesi gereken stratejik bir alandır” şeklinde konuştu.

TARIMDAN UZAKLAŞMAMALIYIZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sanayicimiz olsun baş tacı, esnafımız olsun baş tacı ama çitçi olmayan, tarımdan uzaklaşan ülkeler süreç içinde sömürge olur, bunun de bilinmesi lazım” sözleriyle tamamladı.