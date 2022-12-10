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Tarımı bitirmenin son hamleleri

Gıdada fahiş fiyatlar için suçlu arayan iktidar, vatandaşın ucuz, meyve, sebze, et ve süt ürünlerine ulaşmasını engelleyecek adımlar atarak, verimli tarım arazileri ve meralara OSB, atık tesisi, oteller yapılmasının önünü açıyor

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:18
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Tarımı bitirmenin son hamleleri

Tarımı bitirmenin son hamleleri
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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanlarının cebri istimlak kullanılarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılmasına tepki gösteren yöre halkı 5 gündür direniyor. Bir köylü, "Benim dört tane öğrencim buranın geliriyle okuyordu. Bamyayı buraya ekiyordum, mısırı buraya ekiyordum, ekinimi buraya ekiyordum. Oturuyorum burada kış günü böyle oturulur mu soğukta yaş toprakta. Bize yardım etsinler" dedi.

EKİM YAPILAN TOPRAKLARDA TEHLİKELİ ATIK DEPOLANACAK

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Torbalı'da tarım arazisine özel bir firmaya ait yıllık 60 bin ton kapasiteli tehlikeli atık tesisi yapımı için izin verdi. İzmir Valiliği de "Tanıtım dosyası, aralarında çevre ve kimya mühendislerinin bulunduğu uzman kadro tarafından incelenmiştir. Gerekli taahhütler alınarak 'ÇED gerekli değildir' açıklaması yaptı.

ZEYTİNLİKLERİN KESİLİP TURİZM İÇİN İMARA AÇILMASI İSTENİYOR

Turizm Bakanlığı, Çeşme Turizm Projesi kapsamında Çeşme Yarımadası'nın yüzde 55'inin imarını değiştirecek imar plan değişikliği istedi. Projeyle başta orman alanları olmak üzere mera alanı, tarım alanı ve zeytinliklerin imara açılması planlanıyor. Danıştay şimdilik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak, henüz projeden vazgeçilmedi.

 

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Adalet Hukuk Liyakat
10.12.2022 11:03
Bu saatten sonra AKP MHP iktidarından halen iyi şeyler yapacaklar diye bekleyenlerin aklına şaşıyorum.  
 
Demokrasi ve Eğitim
10.12.2022 10:50
Sivil toplum kuruluşları, sendikalar falanlar filanlar neredesiniz çok mu korkuyorsunuz. Sizi kurnaz sıcak koltukçular.  
 
Uykucular
10.12.2022 10:48
AKP MHP iktidarı için tek geçerli olan şey rant. Gerisi hikaye. Oy verir iken aklı, adaleti dikkate alacaksın. Yoksa sıra mutlaka sana da gelecektir.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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