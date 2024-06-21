Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 52,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ait tarımsal girdi enflasyonunun rakamlarını açıkladı.

TÜİK'e göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,72, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,61 artış gösterdi. Tarımdaki enflasyon ise yıllık yüzde 52,2 oranında gerçekleşti.

Tarımda kullanılan mal ve hizmet enflasyonu aylık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Tarımsal yatırıma dair enfyasyon ise 1,87 olarak gerçekleşti.

Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksindeki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,13 oldu. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 73,7 yükseliş görüldü.

Tarımdaki enflasyon dört alt grubundan düşük gerçekleşirken, yedi alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,76 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 26,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Enflasyonun en yüksek olduğu grupların başında yüzde 143,26 ile veteriner harcamaları geldi. Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.