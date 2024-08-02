TARİŞ üzüm fiyatlarını açıkladı

Kaynak: İHA
TARİŞ üzüm fiyatlarını açıkladı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da TARİŞ tarafından kuru üzüm alım fiyatı 100 TL olarak açıklandı.

TARİŞ Üzüm Birliği bu yıl ilk kez 1 Ağustos gibi erken tarihte üzüm fiyatı açıklamak için toplandı. Manisa'nın Alaşehir TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesi Müdürlüğü toplantı salonunda TARİŞ Üzüm Birliği başkanı Ferhat Şen çekirdeksiz Sultani kuru üzüm alım fiyatını 7 numara için 100 TL olarak açıkladı.

Başkan Şen, “Söz verdiğimiz gibi açıklanan fiyat 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatıdır. Kalite bazında alım fiyatlarını daha sonra belirleyeceğiz. Fiyat belirlemesi yaparken çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının yanı sıra ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi ile dünya üretici ülkelerinin rekolte miktarı ve fiyatları dikkate alınmıştır" dedi.

Şen "TARİŞ tarihinde ilk defa 1 Ağustos itibariyle çok üzüm alım fiyatı açıklandık. Bu konuda ortaklarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz, üzüm üreticilerinin ürünlerini kurutmalık, sofralık veya alkol fabrikasına satarak değerlendirebilmeleri konusunda önlerini görmelerini sağlamak amacıyla 1 Ağustos itibariyle söz verdiğimiz şekilde fiyat açıkladık" diye konuştu.

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