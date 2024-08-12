Tarkan aşka geldi

Türkiye'nin pop müzik sahnesindeki en önemli isimlerinden biri olan ve Megastar unvanıyla tanınan Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti.

Gözlerden uzak, sade bir yaşamı tercih eden çift, magazinden uzak bir hayat sürmeyi seçti.

Beş yıl süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin, aşkları hayranlarının beğenisini topluyor.

2018 yılında kızları Liya'nın doğumuyla birlikte, ailelerini daha da güzelleştirdiler.

Megastar Tarkan, her fırsatta dile getirdiği aşkını, son olarak eşinin doğum gününü kutlayarak bir kez daha gösterdi.

Tarkan paylaşımına şu notu düştü:

“İyi ki doğdun Pınar’ım. İyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım… Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara… Seni seviyorum”

TARKAN KİMDİR?

Tarkan, Türkiye'nin en ünlü pop müzik sanatçılarından biri ve "Megastar" lakabıyla tanınır.

1972 yılında Almanya'da doğmuş olan Tarkan, 1990'lı yıllarda çıkardığı hit şarkılarla büyük bir çıkış yapmış ve uluslararası alanda da tanınan bir isim haline geldi.

Kendine özgü tarzı, sahne performansları ve seslendirdiği duygusal şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu bildirildi.

"Şımarık," "Kuzu Kuzu," "Dudu" gibi unutulmaz şarkılarla Türk pop müziğine damgasını vurdu.

Tarkan, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınır.