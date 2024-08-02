Tarkan dakikalarca sessizce şarkı söyledi. Kimse ne olduğunu anlayamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarkan dakikalarca sessizce şarkı söyledi. Kimse ne olduğunu anlayamadı

Uzun bir aradan sonra sahneye çıkan megastar Tarkan, hayranlarını şaşkına uğrattı. Ünlü sanatçı dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi.

Tarkan uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendirmek için Fanta Fest kapsamında sahne alan ünlü şarkıcının sesiz bir şekilde şarkı söylemesi hayranlarının tepkisine neden oldu.

Hayranları ise 'ses yok' diye bağırarak bu duruma tepki gösterdi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Sanatçı Tarkan, uzun bir aranın ardından Fanta Fest sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Yıllar sonra Maltepe Orhangazi Parkı'nda sahneye çıkan ünlü isim konserde zor anlar yaşadı.

Megastar'ın konserinde ses sisteminde sık sık sorun yaşandı. Konserin tam ortalarında Tarkan'ın şarkı söylediği esnada ses sistemi tamamen bozuldu ve ünlü sanatçı sesini hayranlarına duyuramadı.

DAKİKALARCA SESSİZCE ŞARKI SÖYLEDİ

Megastar Tarkan ses sistemindeki arıza sebebiyle dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar "ses yok!" diye bağırdı.

Ses sisteminde yaşanan aksaklığa aldırış etmeden sahnesine devam eden Tarkan'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

TEPKİ YAĞDI

Konserden görüntülere sosyal medyada; 'rezalet', 'nasıl fark etmez', 'organizasyon çok kötü' gibi yorumlar yapıldı.
Bir hayranı ise durum karşısında, "Tarkan konserinde ses sistemi rezaleti! Baştan sona bir kere bile düzgün ses gelmedi. Sorumluları kimse hemen hesabını versin. Adamın emeğine yazık, Tarkan'ı hayranlarının önünde bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok!" ifadelerini kullandı.

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