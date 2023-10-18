Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti

Megastar Tarkan, Filistin'de bir hastaneye bomba atan İsrail'e tepki gösterdi. Tarkan "Bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı" dedi.

Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti

Ünlü şarkıcı Tarkan, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin ardından bir açıklama yaptı.

260718.jpg

"İNSANLIK SUÇU"

Tarkan, yaptığı saldırılarla Gazze'deki sivillerin ölmesine neden olan İsrail'i kınadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajında, saldırının bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

basliksiz-30.jpg

İşte Tarkan'ın açıklaması:

"Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir."

tarkan.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun Dünya
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi Yaşam
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar